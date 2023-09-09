Проведет ряд встреч: Песков рассказал, чем будет заниматься Путин на ВЭФ

Песков: Путин на ВЭФ дистанционно откроет завод и проведет несколько встреч
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Президент поговорит с иностранными коллегами. С кем именно?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал на брифинге, чем будет заниматься лидер России Владимир Путин на ВЭФ (Восточный экономический форум) в Владивостоке. Мероприятие пройдет с 10 до 13 сентября.
Стало известно, что на форуме Путин по видеосвязи осуществит запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востока. Также президент обсудит вопросы строительства музейного и театрально-образовательного комплекса.
Помимо внутренних вопросов, лидер страны проведет несколько дипломатических встреч. На ВЭФ Путин пообщается с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту.
«Она будет вместе с Путиным принимать участие в пленарном заседании форума, которое, как мы уже говорили, состоится 12 сентября. С ней перед пленаркой состоится отдельная двух сторонняя встреча у глав государства», — сообщил Песков.
Также Путин встретиться с вице-премьером госсовета Китая Чжан Гоцином. Иностранный политик тоже будет находится во Владивостоке и принимать участие в форуме.
«Пленарка, всегда ожидаемое центральное событие форума, дискуссия с акцентом на Дальневосточную проблематику, тематику развития, которая всегда традиционно всегда охватывает и международные вопросы, и другие темы, связанные с развитием нашей страны», — заявил пресс-секретарь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владивосток готов к открытию Восточного экономического форума.
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