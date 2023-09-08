Ждут гостей: Владивосток готов к открытию Восточного экономического форума

Во Владивостоке все готово к открытию Восточного экономического форума. Он стартует на острове Русский 10 сентября.

Участие примут делегации многих дружественных стран: в частности, из Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди них — Китай, Филиппины, Вьетнам и Сингапур.

В Кремле ранее подтвердили, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума. Как Владивосток встретит гостей, расскажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

«Учебные корпуса Дальневосточного федерального университета сегодня — это одна большая стройплощадка. На площади в тысячу квадратных метров — крупные госкорпорации министерства и ведомства возводят презентационные стенды максимально яркие и запоминающиеся, чтобы удивить гостей», — отметил корреспондент.

Свою работу уже закончили дизайнеры, сейчас работают декораторы и оформители.

«Мы первый раз делаем вот такого рода работу, но она очень интересная», — отметила флорист Дарья Рязанова.

Площадка с презентационными стендами растянулась на три университетских корпуса с десятком этажей. Условно делится на блоки — здесь ведомства и министерства, отдельный этаж — под госкомпании и крупный бизнес, сотни квадратов под банковский сектор, этаж под СМИ. В мобильной студии Известий, которая будет работать все дин форума сейчас идет настройка оборудования. Чтобы не заблудиться в этом лабиринте, гостям, а они приедут из более чем 50 стран будут помогать около тысячи волонтеров.

«Форум во Владивостоке — это не только сотни деловых встреч сессий и конференций, но и еще и богатая культурная и спортивная программы. Безусловный центр двух последних — это улица Дальнего востока, где у каждого дальневосточного региона есть павильон, в котором они презентуют свои историю быт и современность», — отметил наш корреспондент.

Некоторые участники даже попросили расположить здесь нечто вроде штаб-квартир своих делегаций.

«Арабские Эмираты попросили, чтобы мы поставили бедуинский шатер. Мы их поставили на улице Дальнего востока, прямо оттуда привезли и установили. Это очень удивительное и непривычное для нас сооружение», — сказал директор ВЭФ Игорь Павлов.

Такое внимание к деталям только подчеркивает статус, который обрел форум за восемь лет работы. Именно здесь подписано соглашений почти на три с половиной триллиона рублей. Уже действуют пол тысячи проектов, зародившихся во Владивостоке — а это как минимум 100 тысяч рабочих мест. И второй год подряд ВЭФ находится в самом центре больших тектонических сдвигов в экономике огромного региона. Поворот на Восток был неизбежен. Товарооборот выходит на рекордные значения.

«В среднем это порядка 30% прироста за 22-й год. Восточное направление сегодня — новые логистические цепочки, новый финансовый экономический партнер, новые банки, которые стремятся выстроить систему платежей и расчетов альтернативную той, которая была выстроена коллективном западом и его инструментами внешней политики», — отметил доктор политических наук, декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Состоятся и несколько эксклюзивных событий — молодежный ВЭФ, форум креативного бизнеса и международная конференция по сотрудничеству в сфере высшего образования.

На главной сцене Восточного экономического форума сейчас породит генеральная репетиция — именно здесь состоится торжественное открытие, а затем в течении нескольких дней, пока будет проходить большой экономический форум, здесь будут выступать сотни самобытных артистов со всего Дальнего востока.

До начала большого международного события осталось два дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что VIII Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября. На этот раз его организуют на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

На пленарном заседании в ходе мероприятия выступит президент России Владимир Путин. Его график участия в событии будет опубликован на сайте Кремля.