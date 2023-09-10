«Цель — запугать»: беспилотник атаковал избирательный участок в Запорожской области
Избирательный участок в Запорожской области уничтожен в результате атаки БПЛА
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Членов комиссии на месте, к счастью, не было.
Один из избирательных участков в Запорожской области пострадал в результате удара беспилотного летательного аппарат ВСУ. Произошло ЧП минувшей ночью, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.
Он уточнил, что членов комиссии на месте не было. Жертв и пострадавших удалось избежать.
«Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу», — прокомментировал Булаев в беседе с журналистами.
Зампред ЦИК также отметил, что в Херсонской области из-за угрозы обстрелов с украинской стороны избирательная комиссия была вынуждена перебраться в более безопасное место — ее члены спустились в подвал.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что члены избирательной комиссии пострадали при обстреле Волновахи в ДНР.
- 10 сент
- В Белом доме не исключили возможность поставок ракет ATACMS Украине, но когда?
- 10 сент
- Прогремело несколько взрывов: МАГАТЭ заявило о ядерной угрозе на Запорожской АЭС
- 10 сент
- Президент Бразилии пообещал пригласить Путина на саммит G20
- 10 сент
- «Несолоно хлебавши»: сенатор Пушков дал профессиональную оценку итогам G20
- 10 сент
- «Важное прояснение»: попытка Шольца «влепить РФ пощечину» пошла не по плану
- 10 сент
- Российские авиация и артиллерия нанесли удар по штурмовикам «Азова»*
- 10 сент
- Из-за провала контрнаступления ВСУ? Почему на самом деле Резникова отправили в отставку
- 10 сент
- ВСУ случайно выдали секрет уязвимости немецких танков Leopard 2
- 10 сент
- Шойгу поздравил военных, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем танкиста
- 10 сент
- На Украине призвали отменить понятие «ограниченно годен» для военной службы
Читайте также
72%
-0.28 104.89
-0.39
Нашли ошибку?