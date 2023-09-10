«Цель — запугать»: беспилотник атаковал избирательный участок в Запорожской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Избирательный участок в Запорожской области уничтожен в результате атаки БПЛА

«Цель — запугать»: беспилотник атаковал избирательный участок в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Членов комиссии на месте, к счастью, не было.

Один из избирательных участков в Запорожской области пострадал в результате удара беспилотного летательного аппарат ВСУ. Произошло ЧП минувшей ночью, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Он уточнил, что членов комиссии на месте не было. Жертв и пострадавших удалось избежать.

«Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу», — прокомментировал Булаев в беседе с журналистами.

Зампред ЦИК также отметил, что в Херсонской области из-за угрозы обстрелов с украинской стороны избирательная комиссия была вынуждена перебраться в более безопасное место — ее члены спустились в подвал.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что члены избирательной комиссии пострадали при обстреле Волновахи в ДНР.

Тема:
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