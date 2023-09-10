По состоянию на 12:00 по московскому времени явка на выборах столичного мера составила 36,3%. Информация об этом следует из экранов наблюдательного штаба.

Известно, что свои голоса за выбранного кандидата уже отдали свыше 2,7 миллиона жителей Москвы. О нарушениях не сообщалось. Голосование проходит в штатном порядке.

Сегодня, 10 сентября, проходит основной и заключительный день голосования. В 25 регионах страны применены технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Прием заявлений для участия в онлайн-голосовании уже завершен.

Москвичи выбирают мэра города, а также депутатов в 13 муниципальных образований. В этом году впервые в голосовании принимают участие и новые регионы РФ. Жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей предстоит избрать губернаторов а также состав местных парламентов.

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин онлайн проголосовал на выборах мэра Москвы.