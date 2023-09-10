Производство танков Т-80 могут возобновить в России
Бронетехника хорошо показала себя в ходе спецоперации.
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Танки Т-80 могут снова начать производить в России. В последние годы ремонтировали и модернизировали уже выпущенную бронетехнику. Но когда началась спецоперация, эти танки вновь подтвердили свою эффективность. Поэтому и было принято решение возобновить производство. Об этом сообщил гендиректор АО «Концерн Уралвагонзавод» (ГК «Ростех») Александр Потапов в эфире одного из федеральных каналов.
«Такая задача стоит, по крайней мере военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых», — заявил специалист.
Как российский танк Т-80 громит бронетехнику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские Т-80БВ и Су-25 уничтожают технику ВСУ.
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