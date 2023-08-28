Как российский танк Т-80 громит бронетехнику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

ВС РФ наносят мощные огневые удары по позициям украинских боевиков.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Высокоскоростной и маневренный танк Т-80

Экипажи танков Т-80БВМ выполняют боевые задачи на всех участках фронта. Они успешно поражают цели, находящиеся даже на значительном удалении и вне прямой видимости: уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику иностранного производства, наблюдательные пункты, склады боеприпасов украинских боевиков.

Так, на купянском направлении танкисты уничтожили украинскую БМП. Огневой удар получила и пехота противника, из-за чего была вынуждена отойти.

Мощный миномет «Поднос»

Расчеты 82-мм минометов «Поднос» также работают на всех направлениях спецоперации, успешно уничтожая и подавляя живую силу и огневые средства противника.

Благодаря габаритам и весу миномет может транспортироваться в разобранном виде расчетом из четырех бойцов. Максимальная дальность стрельбы составляет шесть километров. Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения заданных целей.



