Как российский танк Т-80 громит бронетехнику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы танков Т-80 на купянском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
ВС РФ наносят мощные огневые удары по позициям украинских боевиков.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Высокоскоростной и маневренный танк Т-80
Экипажи танков Т-80БВМ выполняют боевые задачи на всех участках фронта. Они успешно поражают цели, находящиеся даже на значительном удалении и вне прямой видимости: уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику иностранного производства, наблюдательные пункты, склады боеприпасов украинских боевиков.
Так, на купянском направлении танкисты уничтожили украинскую БМП. Огневой удар получила и пехота противника, из-за чего была вынуждена отойти.
Мощный миномет «Поднос»
Расчеты 82-мм минометов «Поднос» также работают на всех направлениях спецоперации, успешно уничтожая и подавляя живую силу и огневые средства противника.
Благодаря габаритам и весу миномет может транспортироваться в разобранном виде расчетом из четырех бойцов. Максимальная дальность стрельбы составляет шесть километров. Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения заданных целей.
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