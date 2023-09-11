Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на южно-донецком направлении

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 126 0

Бойцы точным огневым ударом уничтожили военную технику противника вместе с живой силой.

Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на южно-донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Артиллеристы группировки войск «Восток» сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на одном из участков южно-донецкого направления. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Так, в ходе одного из боев точным огневым ударом была поражена военная техника противника вместе с живой силой.

«Удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», — рассказал Чехов РИА Новости.

Он отметил, что позиции российских войск были удержаны, ВСУ потерпели очередную неудачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский начал сомневаться в искренности поддержки Запада.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Тема:
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