Спрос на жилье в России может упасть на 20%

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

В Минстрое назвали причины таких колебаний.

Спрос на жилье в России может упасть на 20%

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тема:
ВЭФ-2023

Спрос на жилье в России может упасть на 20% в зависимости от региона. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин, указав в качестве причины резкое повышение ключевой ставки ЦБ.

«Мы считаем, это может привести, с учетом того, что на вторичном рынке нет льготных программ, а ставки сегодня где-то 14,5-15%, с учетом изменения условий по всем льготным программам в части первоначального взноса и регуляторного характера ЦБ, по моему ощущению, к совокупному снижению спроса на первичном рынке процентов на 20, а то и больше, в зависимости от региона», — сказал он.

Гендиректор финансового института развития в жилищной сфере «Дом. РФ» Виталий Мутко, со своей стороны, спрогнозировал падение спроса на вторичное жилье в ближайшее время, а на первичное — в конце сентября — начале октября.

Мутко при этом указал на сильную закредитованность населения: 41% всех выданных ипотечных кредитов в стране имеют государственное субсидирование, а на первичном рынке таких 80%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк с 22 августа повысил ставки по базовым ипотечным программам на два процентных пункта. Изменение касается как новостроек, так и вторичного жилья.

Тема:
ВЭФ-2023
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