«Встретиться один на один»: зачем Ким Чен Ын собирается в Россию

|
Рита Миронова
Рита Миронова 253 0

Песков: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным один на один в ходе визита в РФ

«Встретиться один на один»: зачем Ким Чен Ын собирается в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ВЭФ-2023

Лидер КНДР посетит страну в ближайшее время по приглашению Владимира Путина. Чего ожидать?

Во время официального визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию запланированы переговоры с участием делегаций обеих стран. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«И переговоры делегаций, и, при необходимости, встреча один на один», — заявил пресс-секретарь президента.

Какие именно темы будут на повестке дня — пока не известно.

Предположительно, встреча двух лидеров состоится на полях Восточного экономического форума-2023 (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Путин уже прибыл туда в рамках пленарной сессии, на которой ожидается его выступление 11–12 сентября.

10 сентября во Владивостоке начал свою работу VIII Восточный экономический форум. Участники ВЭФ-2023 обсудят все вопросы «на пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Именно так звучит главная тема форума.

Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР.

Тема:
ВЭФ-2023
11 сент
На ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН
11 сент
В России предложили снизить ставки ипотеки при покупке большой квартиры
11 сент
Спрос на жилье в России может упасть на 20%
11 сент
«От него многое зависит»: глава ТПП Катырин оценил перспективы цифрового рубля
11 сент
Найдется место? Песков оценил перспективы «врагов» быть снова принятыми в России
11 сент
В Минэкономразвития раскрыли план по укреплению рубля: верным курсом
11 сент
ЦБ: предложение о лимите на вывод рублей за границу требует обсуждения
11 сент
В Кремле раскрыли содержание речи Путина на пленарной сессии ВЭФ
11 сент
Укрепление международных связей: генпрокурор РФ встретился с коллегой из Мьянмы
11 сент
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
Администратора «Кремлевской прачки» оставили под арестом на три месяца
15:56
Путин принял участие в церемонии имянаречения двух арктических танкеров
15:54
Российской делегации выдали визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН
15:50
Ему было 79 лет: в Шотландии умер «отец» овечки Долли
15:43
«Прежней уже не будет»: невестка раскрыла жуткие подробности состояния Светличной
15:41
«Встретиться один на один»: зачем Ким Чен Ын собирается в Россию

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Друг» Сталина, предсказавший сильную Россию: загадка феномена Вольфа Мессинга
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Юта о плохой музыке: «Прежде чем начать ругаться, посмотри внутрь себя»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России