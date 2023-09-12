«В фокусе мер поддержки»: Никишина о развитии российского экспорта

Именно правильная политика и настройка системы помогли все сохранить.
Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Гендиректор Российского экспортного центра в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала о мерах, принимаемых правительством для поддержки российских экспортеров.
«Я вообще хочу сказать, что у правительства на протяжении нескольких лет системно экспорт находится в фокусе мер поддержки. То есть у нас сформирована уже система мер, которые стимулирует российский несырьевой энергетический экспорт. И за последние 6 лет именно благодаря таким мерам произошел опережающий рост российского несырьевого энергетического экспорта по сравнению с темпами экспорта в мире», — отметила она.
Так, по словам Никишиной, уже значительно возросла доля российских компаний, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность. И это произошло не смотря на санкции и ковидные ограничения.
«У нас доля компаний, которые вовлечены во внешнеэкономическую деятельность, увеличилась на 57%. Конечно, все потрясения предыдущего периода и текущего периода, это и COVID, и ограничительные меры, которые серьезно повлияли на экспортные возможности и валютный курс, повлияли на российских экспортеров», — уточнила гендиректор Российского экспортного центра.
Никитина дополнила, что именно правильная политика и настройка российской экспортной системы помогли все сохранить.
«Но именно сформированная система мер и именно ее точечная настройка сейчас являются теми элементами, которые помогают в конкретной ситуации экспортерам сохранять свои экспортные возможности», — подытожила она.
Ранее 5-tv.ru подвел итоги первого дня ВЭФ.
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