Прямая трансляция выступления Путина на Восточном экономическом форуме

Сегодня президент России Владимир Путин выступит с речью на планерном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Ежегодный форум станет уже девятым по счету.

Первый ВЭФ провели в 2015 году. Его создали для поддержки экономического развития Дальнего Востока России и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что сегодня глава государства затронет ряд важнейших вопросов, касающихся развития страны. И речь не только об экономике.