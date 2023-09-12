Прямая трансляция выступления Путина на Восточном экономическом форуме

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 547 0

Глава государства затронет ряд важнейших вопросов, касающихся развития страны. И речь не только об экономике.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Тема:
ВЭФ-2023

Сегодня президент России Владимир Путин выступит с речью на планерном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Ежегодный форум станет уже девятым по счету.

Первый ВЭФ провели в 2015 году. Его создали для поддержки экономического развития Дальнего Востока России и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что сегодня глава государства затронет ряд важнейших вопросов, касающихся развития страны. И речь не только об экономике.

Тема:
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