Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 8 0

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в сентябре прошлого года.

Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами

Фото: © РИА Новости / Антон Новодережкин

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Тема:
ВЭФ-2023

Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами. Проект поправок к закону «О днях воинской славы и памятных датах России» глава государства уже внес в Госдуму.

«30 сентября ― День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», — сказано в официальном документе проекта поправок.

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов.

Так, за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия намерена контролировать регионы, указанные в Конституции страны.

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