Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами
Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в сентябре прошлого года.
Фото: © РИА Новости / Антон Новодережкин
Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами. Проект поправок к закону «О днях воинской славы и памятных датах России» глава государства уже внес в Госдуму.
«30 сентября ― День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», — сказано в официальном документе проекта поправок.
Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов.
Так, за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия намерена контролировать регионы, указанные в Конституции страны.
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