Американцы практически исчерпали свои же ресурсы, вкладываясь в террористический режим.

Стало известно, сколько США потратили на помощь киевскому режиму, отправляя оружие и технику. Данные приводит телеканал Fox News со ссылкой на письмо Административно-бюджетного управления Белого дома.

Так, по данным источника СМИ, общий размер потраченный средств на Украину оценивается в 110,19 миллиарда долларов. В письме указано, что деньги были потрачены на военную, финансовую и гуманитарную помощь. При этом всего американцы готовы потратить 101,97 миллиардов.

При этом уточняется, что израсходованная сумма не учитывает финансовую помощь администрации Джо Байдена в объеме 24 миллиардов долларов.

Несмотря на это, Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдепе подтвердили решение не передавать ракеты ATACMS Украине.