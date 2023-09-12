Fox News: США потратили на помощь Украине более $100 млрд
Фото: www.globallookpress.com / Capt. Emma Quirk
Американцы практически исчерпали свои же ресурсы, вкладываясь в террористический режим.
Стало известно, сколько США потратили на помощь киевскому режиму, отправляя оружие и технику. Данные приводит телеканал Fox News со ссылкой на письмо Административно-бюджетного управления Белого дома.
Так, по данным источника СМИ, общий размер потраченный средств на Украину оценивается в 110,19 миллиарда долларов. В письме указано, что деньги были потрачены на военную, финансовую и гуманитарную помощь. При этом всего американцы готовы потратить 101,97 миллиардов.
При этом уточняется, что израсходованная сумма не учитывает финансовую помощь администрации Джо Байдена в объеме 24 миллиардов долларов.
Несмотря на это, Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдепе подтвердили решение не передавать ракеты ATACMS Украине.
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