В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

В Одесской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры в одном из портов. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале глава региональной военной администрации Олег Кипер.

Уточняется, что поврежден был порт в Измаильском районе. В результате произошедшего на месте начался пожар. Экстренные службы были направлены на место ЧП для ликвидации последствий.

В Минобороны РФ пока не сообщали о нанесении ударов по объектам военной или критической инфраструктуры на территории Украины.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам, а также связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности атаку на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о взрывах в Киеве. Воздушная тревога звучала в столице страны примерно с полуночи до трех часов ночи 10 сентября.