В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
Минобороны РФ о нанесении ударов по объектам на Украине пока не сообщало.
Фото: www.globallookpress.com / Knut Knipser
В Одесской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры в одном из портов. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале глава региональной военной администрации Олег Кипер.
Уточняется, что поврежден был порт в Измаильском районе. В результате произошедшего на месте начался пожар. Экстренные службы были направлены на место ЧП для ликвидации последствий.
В Минобороны РФ пока не сообщали о нанесении ударов по объектам военной или критической инфраструктуры на территории Украины.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам, а также связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности атаку на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о взрывах в Киеве. Воздушная тревога звучала в столице страны примерно с полуночи до трех часов ночи 10 сентября.
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