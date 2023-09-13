В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 16 0

Минобороны РФ о нанесении ударов по объектам на Украине пока не сообщало.

В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Фото: www.globallookpress.com / Knut Knipser

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Тема:
Спецоперация

В Одесской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры в одном из портов. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале глава региональной военной администрации Олег Кипер.

Уточняется, что поврежден был порт в Измаильском районе. В результате произошедшего на месте начался пожар. Экстренные службы были направлены на место ЧП для ликвидации последствий.

В Минобороны РФ пока не сообщали о нанесении ударов по объектам военной или критической инфраструктуры на территории Украины.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам, а также связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности атаку на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о взрывах в Киеве. Воздушная тревога звучала в столице страны примерно с полуночи до трех часов ночи 10 сентября.

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