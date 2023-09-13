Пекин требует объяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Официальный Киев заявил, что страна не анализирует последствий своих действий.

Пекин требует объяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале»

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Тема:
Украинский кризис

Власти Украины должны пояснить, что имел ввиду глава офиса президента страны Михаил Подоляк, говоря «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии. С требованием выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Накануне в Киеве прозвучало мнение о слабых интеллектуальных возможностях двух стран. По словам Подоляка, ни Пекин, ни Нью-Дели не проводят анализа последствий, к которым приводят их действия и решения.

«Он должен дать разъяснение и объясниться», — цитирует ответ Мао Нин агентство ТАСС.

Китайский дипломат отметила, что не понимает предпосылок для подобных высказываний со стороны Подоляка. Она призвала главу офиса президента Владимира Зеленского подойти к ситуации ответственно — «проанализировать» ее и сформулировать правильную позицию.

Мао Нин также обратила внимание на то, что китайская сторона остается приверженцем поиска мирных путей урегулирования украинского кризиса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын поднял тост за победу России.

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