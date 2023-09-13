Против «сборища зла»: Ким Чен Ын поднял тост за победу России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 67 0

Ким Чен Ын поднял тост за победу России и здоровье президента Путина

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына — 2023 Спецоперация

Гость страны призвал недружественные страны не питать иллюзий об экспансии и гегемонии.

Глава КНДР Ким Чен Ын пожелал российской стороне победы во время обеда в президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран встретились сегодня, 13 сентября, на космодроме Восточный.

Путин и Ким Чен Ын провели переговоры, которые продолжались порядка двух часов. После они вместе с делегациями сели за обеденный стол. Северокорейский лидер поднял тост — он пожелал России победы, ее президенту — здоровья, а Москве и Пхеньяну — укрепления двусторонних отношений и сотрудничества.

Глава КНДР подчеркнул, что российская сторона сегодня противостоит «сборищу зла», которое питает иллюзии об экспансии и гегемонии над всем миром.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын открыто высказал свою позицию по специальной военной операции России. Политик сообщил, что поддерживает решения президента РФ, в том числе касающиеся борьбы с террористами на Украине.

Тема:
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