Нашим бойцам удалось взять в качестве трофеев множество западного оружия.

Морпехи Тихоокеанского флота, которые держат оборону под Угледаром, после боя взяли в качестве трофеев большое количество западного оружия и техники. В том числе — американские штурмовые винтовки М16 и европейские ручные противотанковые гранатометы NLAW. Но Запад участвует в конфликте не только оружием.

«Их обучали в Лондоне, насколько мне известно. Действовали они по учебнику, но не смогли сломить наших морских пехотинцев. Потому что наши действовали четко, уверенно, и сразу их отбили», — говорит боец с позывным «Тайфун».

Также морской пехотинец рассказал, что противник постоянно оставляет на поле боя убитых и раненых. Боевики ВСУ серьезно деморализованы.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники посеяли панику среди боевиков ВСУ в зоне СВО.