Данный участок фронта превратился в самый горячий в зоне СВО.

Украинские нацисты перестали бросать в бой большое число бронетехники на запорожском направлении в районах Работино и Вербового. Сейчас ВСУ предпочитают наступать небольшими пехотными подразделениями. Об этом рассказал агентству РИА Новости российский спецназовец с позывным «Фидель».

Солдат уточнил, что украинские боевики стараются не скапливаться, а разбиваться на маленькие группы и передвигаться либо поодиночке, либо по два человека. Такой тактики они придерживаются для того, чтобы минимизировать потери при работе авиации или артиллерии ВС РФ.

«Точки сбора у них находятся обычно в километре, а то и двух от наших позиций», — добавил он.

Кроме того, вражеские силы перестали задействовать большое число боевых машин. Зачастую, бронетехнику они используют только для передвижения и переброски живой силы. При этом киевский режим начал активно использовать кассетные боеприпасы для атак по российским позициям.

Помимо поставленных западом снарядов, ВСУ используют на участке Работино-Вербовое технику произведенную в США или Германии — например, БМП Bradley или Marder.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин оценил ход контрнаступления ВСУ после нескольких месяцев. По словам президента, его темпы сложно назвать «пробуксовкой». Скорее, они представляют собой полный «провал».

Ранее 5-tv.ru писал, что село Работино превращается для ВСУ во второй Артемовск.