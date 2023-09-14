Myśl Polska: десантники РФ успешно срывают атаки ВСУ
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Прогнозы западных аналитиков о ситуации на Украине не сбываются.
Российские десантники успешно отбивают атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на прогнозы западных стран о прорыве обороны. Об этом пишет для польского издания Myśl Polska обозреватель Кшиштоф Подгурский.
«На флангах их (ВСУ. — Прим. ред.) начали „давить“ русские десантники», — написал журналист, ответив, что такая ситуация вызывает недоумение у стран Запада.
Подгурский также отметил, что у проамериканских аналитиков сразу же спадают маски с лица, видя, что их прогнозы не сбываются.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что FPV-дрон «Упырь» начали применять в зоне спецоперации на Украине.
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