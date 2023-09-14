Жителей горящего дома в Махачкале спасли с помощью подъемного крана — видео

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 39 0

Жителей горящего дома в Махачкале спасли с помощью подъемного крана

Жителей горящего дома в Махачкале спасли с помощью подъемного крана — видео

Фото: Telegram / Прокуратура Республики Дагестан/ procuratura05

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Тема:
Пожар в Дагестане

После хлопка газа и возгорания люди оказались запертыми в полыхающих квартирах на верхних этажах.

Мощный пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Семендер города Махачкала, в результате возгорания жители верхних этажей оказались запертыми в полыхающих квартирах. В одной из них произошел хлопок газа, после чего огонь охватил здание. Как сообщают представители пресс-службы прокуратуры Дагестана, пожар локализован на площади 600 квадратных метров.

В Telegram-канале Mash опубликовано видео с места происшествия. Отмечается, что оказавшихся в огненной ловушке людей спасли с помощью подъемного крана. Всего из здания были эвакуированы 100 с лишним человек. Благодаря слаженным действиям сотрудников экстренных служб обошлось без жертв и пострадавших.

Взрыв прогремел на четвертом этаже пятиэтажки по адресу Елизарова, 25. Огонь охватил верхние этажи моментально, возникла паника. Люди, запертые в горящих квартирах кричали, молили о помощи и пытались спастись, вылезая из окон. На месте ЧП лично координировал действия правоохранительных органов и экстренных служб прокурор Кировского района Махачкалы. В связи с инцидентом проводится ведомственная проверка.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места взрыва в Махачкале.

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