Пятеро на одного: кадры провальной атаки ВСУ на российский корабль в Черном море

Экипаж патрульного судна стойко отработал все мепроприятия по защите

Этим вечером появились кадры новой провальной атаки ВСУ на российский военный корабль. Съемка велась в Черном море, с одного из пяти украинских безэкипажных катеров. Все они двигались в сторону патрульного корабля «Сергей Котов». Видно, как с борта судна ведется шквальный огонь из пушки и пулемета, его атакуют сразу несколько беспилотников, которые приближаются на большой скорости, НО все они в итоге были уничтожены.