Пятеро на одного: кадры провальной атаки ВСУ на российский корабль в Черном море
Минобороны показало кадры провальной атаки ВСУ на военный корабль в Черном море
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru
Экипаж патрульного судна стойко отработал все мепроприятия по защите
Этим вечером появились кадры новой провальной атаки ВСУ на российский военный корабль. Съемка велась в Черном море, с одного из пяти украинских безэкипажных катеров. Все они двигались в сторону патрульного корабля «Сергей Котов». Видно, как с борта судна ведется шквальный огонь из пушки и пулемета, его атакуют сразу несколько беспилотников, которые приближаются на большой скорости, НО все они в итоге были уничтожены.
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