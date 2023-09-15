Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
Именно киевский режим заморозил переговорный процесс.
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Путин также призвал вторую сторону конфликта прямо сказать о своей позиции по переговорам.
«Мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, если другая сторона хочет, пусть делает это. Скажет об этом прямо», — указал российский лидер.
В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский представил план по достижению мира, который состоит из десяти пунктов, включающих обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», а также восстановление территориальной целостности страны.
Москва, в свою очередь, неоднократно обозначала готовность к переговорам со стороной конфликта, однако киевский режим законодательно запретил их.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению главы МИД РФ Сергея Ларова, вокруг темы переговоров России и Украины возникает «настоящий заговор».
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