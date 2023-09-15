Силы РЭБ подавили беспилотник в Орловской области

В Орловской области был подавлен беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Ливенского района. После воздействия объект упал недалеко от села Свободная Дубрава. В результате, по словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Клычков добавил, что место падения беспилотника оцепили, там работают правоохранители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что порядка 11 БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Крымом.