Экс-разведчик Риттер: Россия без каких-либо усилий одержит победу над США
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Andreas Beil
Западные власти все еще живут в забвении, что неизбежно ведет страну к провалу.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер сделал шокирующее признание о России. Морпех предрек США проигрыш в противостоянии с Россией в мировой войне, если таковая случится.
В последнее время США, как и Украина, столкнулись с серьезным кризисом на фоне провала контрнаступления ВСУ. Запад спускает миллионы долларов в расчете на тактическое превосходство киевского режима над Россией, но усилия идут прахом. Деньги улетают в трубу, в то время как российская армия только наращивает потенциал и победит, не прибегая к изощренным маневрам, считает Риттер.
«Россия победит по умолчанию, то есть она даже не пытается победить. Мы просто сами проиграем», — вынес неутешительный вердикт он в соцсетях.
Западные власти, подчеркнул Риттер, продолжают жить в утопии, не осознавая реального положения дел. Именно это и сыграет с ними по итогу злую шутку. Если США не изменят свой курс, то страна обречена.
Чуть раньше журналист издания The Atlantic Кори Шэйк озвучивал, сколько продержится США в случае войны. Стране потребуется всего несколько недель, чтобы растерять боевую мощь и сдаться.
5-tv.ru писал, почему США проигрывает России и Китаю в гонке вооружений.
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