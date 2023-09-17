«Россия победит по умолчанию»: США предрекли незавидную участь

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Алина Крылова
Алина Крылова 9 0

Экс-разведчик Риттер: Россия без каких-либо усилий одержит победу над США

«Россия победит по умолчанию»: США предрекли незавидную участь

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Andreas Beil

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Тема:
Спецоперация

Западные власти все еще живут в забвении, что неизбежно ведет страну к провалу.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер сделал шокирующее признание о России. Морпех предрек США проигрыш в противостоянии с Россией в мировой войне, если таковая случится.

В последнее время США, как и Украина, столкнулись с серьезным кризисом на фоне провала контрнаступления ВСУ. Запад спускает миллионы долларов в расчете на тактическое превосходство киевского режима над Россией, но усилия идут прахом. Деньги улетают в трубу, в то время как российская армия только наращивает потенциал и победит, не прибегая к изощренным маневрам, считает Риттер.

«Россия победит по умолчанию, то есть она даже не пытается победить. Мы просто сами проиграем», — вынес неутешительный вердикт он в соцсетях. 

Западные власти, подчеркнул Риттер, продолжают жить в утопии, не осознавая реального положения дел. Именно это и сыграет с ними по итогу злую шутку. Если США не изменят свой курс, то страна обречена.

Чуть раньше журналист издания The Atlantic Кори Шэйк озвучивал, сколько продержится США в случае войны. Стране потребуется всего несколько недель, чтобы растерять боевую мощь и сдаться.

5-tv.ru писал, почему США проигрывает России и Китаю в гонке вооружений. 

Тема:
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