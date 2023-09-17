ВС РФ нанесли удар по цехам Харьковского бронетанкового завода
На территории завода осуществлялся ремонт и восстановление украинской техники.
Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz
Российские военные нанесли удар по заводу в районе Харькова, сообщили в ходе брифинга Минобороны РФ.
«Ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что на территории предприятия осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.
Также сообщается о том, что в районе населенного пункта Серебрянка были поражены командно-наблюдательные пункты двух подразделений ВСУ. Еще одна уничтоженная цель — склад боеприпасов в районе Новоданиловки в Запорожской области.
- 17 сент
- «Это факт»: Лавров заявил, что США годами готовили Украину к конфликту с РФ
- 17 сент
- «Следующий враг»: в США заявили, что плохая погода сорвет контрнаступление ВСУ
- 17 сент
- В Тульской области возле логистического центра рухнул дрон-камикадзе
- 17 сент
- «Россия победит по умолчанию»: США предрекли незавидную участь
- 17 сент
- Поставил семью под удар: почему Зеленский отказывается от переговоров с РФ
- 17 сент
- До сих пор запах гари: как киевский режим мстит за все свои неудачи
- 17 сент
- Конец нации? Украинцы находятся под угрозой исчезновения
- 17 сент
- ВСУ продолжают прятаться по подвалам: кадры с марьинского направления фронта
- 17 сент
- В Киеве и десяти областях Украины звучит воздушная тревога
- 17 сент
- Вперед к победе: кадры работы российской армии на лисичанском направлении
Читайте также
40%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?