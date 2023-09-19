«Мы обеспокоены»: в Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабахе
Песков: Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе
Фото, видео: oldhike / ТАСС; 5-tv.ru
Россия находится в контактах как с армянской, так и с азербайджанской стороной.
Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности. Мы находимся в контактах как с армянской стороной, так и с азербайджанской», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Он отметил, как важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха. Также Песков напомнил о трехстороннем соглашении между Россией, Азербайджаном и Арменией, и призвал следовать положениям из этих документов.
На территории Нагорного Карабаха находятся российские миротворцы, которые, по словам Пескова, работают над тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло.
«Ведется напряженная работа. Главное — это обеспечить безопасность людей в Карабахе и не допустить жертв, а также убедить и Ереван, и Баку сесть за стол переговоров», — добавил Песков.
В Нагорном Карабахе проходит антитеррористическая операция, о начале которой 19 сентября объявило Минобороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что целью мероприятий является ликвидация позиций Вооруженных сил Армении.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что известно о ситуации в Нагорном Карабахе.
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