У здания правительства в Ереване начались столкновения протестующих с полицией
В Ереване начались стычки между протестующими и полицией
Фото: Reuters / Vahram Baghdasaryan
Демонстранты пытаются прорвать полицейское оцепление.
Около здания правительства Армении в центре Еревана на площади Республики начались столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения, они также делятся кадрами с места событий.
По сообщениям журналистов, протестующие делают все, чтобы прорвать полицейское оцепление здания и попасть внутрь. Правоохранительные органы не дают им этого сделать — они задерживают людей и применяют специальные светошумовые гранаты. Также на крыше административного здания люди видели снайперов.
В данный момент на место событий выехало несколько бригад с медицинской помощью. Известно, что один человек в ходе боестолкновений потерял сознание.
Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».
Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.
Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.
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