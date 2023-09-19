У здания правительства в Ереване начались столкновения протестующих с полицией

Демонстранты пытаются прорвать полицейское оцепление.

Около здания правительства Армении в центре Еревана на площади Республики начались столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения, они также делятся кадрами с места событий.

По сообщениям журналистов, протестующие делают все, чтобы прорвать полицейское оцепление здания и попасть внутрь. Правоохранительные органы не дают им этого сделать — они задерживают людей и применяют специальные светошумовые гранаты. Также на крыше административного здания люди видели снайперов.

В данный момент на место событий выехало несколько бригад с медицинской помощью. Известно, что один человек в ходе боестолкновений потерял сознание.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.