Пахмутова не может выйти на улицу после смерти мужа: «Налетели, словно коршуны»

Поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни. Пара была счастлива в браке почти 70 лет.

После смерти мужа-поэта Николая Добронравова композитор Александра Пахмутова не может выйти из дома, не наткнувшись на толпу журналистов. Представители прессы буквально преследуют пожилую знаменитость, а ей и без того тяжело — она потеряла спутника жизни, с которым провела в счастливом браке почти 70 лет. Об этом в интервью изданию «МК» рассказал певец Юлиан (Настоящее имя Юлиан Васин. — Прим. ред.).

По словам артиста, Пахмутова постоянно плачет, ожидая похорон горячо любимого супруга. Помимо горя ей приходится сталкиваться с журналистами, которые караулят ее под окнами. Композитору 93 года, но ни уважения к возрасту, ни чисто человеческого понимания СМИ не проявляют — даже после просьбы оставить вдову в покое ждут ее выхода из дома.

«Александру Николаевну не могут вывести даже на прогулку, на улицу, чтобы подышать воздухом. У дома круглосуточно дежурят журналисты. Налетели, словно коршуны. Рвутся через охрану подъезда, к квартире. Ничего святого у людей нет», — сказал Юлиан.

Исполнитель добавил, что слежка за Пахмутовой продолжается уже три дня, из-за нее композитор не может уснуть. А чтобы она могла вдохнуть свежего воздуха, близкие открывают окна, другого способа просто нет из-за атак прессы.

Николай Добронравов не дожил двух месяцев до 95-летия. С 1956 года и до смерти он был мужем и соавтором Александры Пахмутовой. Супруги подарили советскому и российскому зрителю вечные песни «И вновь продолжается бой», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Нежность», «Команда молодости нашей» и многие другие. Прощание с поэтом состоится 20 сентября в концертном зале имени Чайковского, его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви и творчества Николая Добронравова и Александры Пахмутовой.