Россия призывает вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха

МИД России призвал стороны в Карабахе немедленно остановить кровопролитие
Фото: oldhike / ТАСС
МИД РФ сделал официальное заявление.
Россия призывает Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
«Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха», — сказано в публикации заявления.
Ведомство отметило, что российские миротворцы с 2020 года выполняли задачи по поддержанию мира, организации контактов между конфликтующими сторонами и контролем режима прекращения огня.
Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».
Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.
Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что политолог раскрыл роль России в Нагорном Карабахе.
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