Еще одно верное решение: группа ВСУ добровольно сдалась в плен нашим бойцам

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 77 0

РИА: в ДНР новая группа бойцов ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи

Еще одно верное решение: группа ВСУ добровольно сдалась в плен нашим бойцам

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Украинские военные используют открытый канал связи.

Очередная группа украинских военнослужащих добровольна сдалась российским бойцам в плен по открытому каналу связи. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

Все больше и больше групп ВСУ сдаются в плен в зоне специальной военной операции (СВО). Они используют открытый канал связи, он находится на частоте 149.200. Чтобы связаться с бойцами российской армии, нужно вызвать позывной «Волга».

Боевики выходили с поднятыми вверх руками, когда их спросили, почему они решили сдаться, те просто ответили — они уже устали воевать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово.

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