Сделали правильный выбор: ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

РИА Новости: солдаты ВСУ начали сдаваться в плен на Сватовском участке фронта

Сделали правильный выбор: ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Неужели боевики осознали безнадежность своего положения?

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово сдаваться в плен на сватовском направлении. Об этом в разговоре с агентством РИА Новости сообщил боец российской армии.

По словам солдата, украинские боевики самостоятельно принимают решение сложить оружие. В день сдаются сразу несколько человек.

«Противник начал добровольно сдаваться в плен. Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления», — отметил собеседник агентства.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале 24 февраля 2022 года сообщил президент Владимир Путин. Лидер страны подчеркнул, что власти ДНР и ЛНР обратились к нему за помощью после участившихся обстрелов городов.

Защитники Донбасса отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за провалившегося контрнаступления украинские боевики начали более уважительно относиться к российским солдатам. Изначально солдаты киевского режима были уверены, что армия РФ плохо подготовлена, вооружена и обучена. Однако сейчас они понимают, что сильно заблуждались в этом.

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