Полиция разблокировала здание посольства России в Ереване

Полиция разблокировала здание российского посольства в Ереване, которое накануне было окружено протестующими.

Сообщается, что правоохранители сначала пытались уговорить демонстрантов добровольно разблокировать здание дипведомства, однако те отказались. После этого стражи порядка начали задерживать участников блокады здания. Соответствующие кадры появились в местных пабликах.

Накануне вечером стало известно, что протестующие заблокировали главный и запасной выходы из российского посольства в Армении и не выпускали его сотрудников. Здание было окружено после появления в сети призывов к проведению протестной акции около здания дипведомства РФ. Дипломаты направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее в тот же день в Ереване начались митинги из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Митингующие собрались на площади Республики и пытались прорваться в здание правительства. Местные правоохранители были вынуждены применять светошумовые гранаты.

Демонстранты требовали, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян защитил армян в Нагорном Карабахе, а правительство Азербайджана прекратило силовые действия на территории региона.

Причиной беспорядков стала антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе, о начале которой 19 сентября объявило Минобороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что целью мероприятий является ликвидация позиций Вооруженных сил Армении и «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку подчеркнули, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Власти России призвали Армению и Азербайджан прекратить эскалацию конфликта и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров заверил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в абсолютной поддержке суверенитета и территориальной целостности его страны.