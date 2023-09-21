Зачинщица травли: хирург Хайдаров подал в суд на Успенскую за клевету

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 19 0

В суды поступили четыре иска от Хайдарова о защите чести и достоинства

Зачинщица травли: хирург Хайдаров подал в суд на Успенскую за клевету

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

Медик намерен идти до конца, чтобы отстоять свои права и честь.

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров подал в суд на певицу Любовь Успенскую. Об этом сообщает KP.RU.

В иске Успенской предъявлено обвинение в распространении недостоверных сведений, которые стали причиной травли хирурга. По мнению адвокатов Хайдарова, певица опорочила честь и достоинство врача, подорвав его деловую репутацию. Также в вину Успенской вменяются оскорбительные высказывания в адрес хирурга.

Известно, что уже в трех судах Москвы — Красногорский, Мещанский и Басманский, были зарегистрированы четыре иска Хайдарова, адресованные также ее дочери певицы Татьяне Плаксиной, актеру Александру Вдовину и президенту Ассоциации жертв пластической хирургии Александре Рашель.

«Как мы и говорили, мы идем исключительно правовым путем. Иски о защите деловой репутации подаются и будут подаваться, как и заявления в соответствующие органы», — заявила жена хирурга Светлана Сильваши.

Тимур Хайдаров намерен добиться опровержения клеветы и обязать обидчиков выплатить моральную компенсацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Успенская разочарована работой Хайдарова.

Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова
21 сент
Слава лгала? Киркоров появился на публике после подозрений в «инвалидности»
20 сент
«Очень большие проблемы»: Слава раскрыла, что болит у Киркорова после операции
18 сент
Снимал голой на столе: Успенская разочарована работой Хайдарова
16 сент
Киркоров рассорился с Успенской: «Ничего, кроме хамства, я от нее не получил!»
15 сент
Сепсис и марлевая салфетка: что еще нашли в ягодицах Вдовина после пластики
13 сент
«Действуем строго по закону»: Успенская заявила о проверках в клиниках Хайдарова
13 сент
Прокуратура Москвы проверит работу звездного пластического хирурга Хайдарова
12 сент
«Лифчик сняла — и все»: что Любовь Успенская показала Славе по видеозвонку
10 сент
В России увеличили сроки обучения пластических хирургов
7 сент
«Себе не нравлюсь»: дочь Славы раскрыла, как относится к пластической хирургии
+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:04
«Помножат на ноль»: о чем сигнализирует Зеленскому отказ Дуды от встречи с ним
6:55
Странному поведению Захаровой на похоронах Гришечкина нашли объяснение
6:46
Дойдет до катастрофы: во Франции призвали остановить атаки Зеленского на Польшу
6:37
Запас прочный: Россия накопила рекордный объем золота в резервах
6:33
В Киеве сообщают о серии взрывов
6:28
И стар, и млад: какие осложнения на сердце могут быть после коронавируса

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
За ними охотится ВСУ. Работа расчетов РСЗО «Торнадо-С»: лучшее видео из зоны СВО
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России