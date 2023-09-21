Зачинщица травли: хирург Хайдаров подал в суд на Успенскую за клевету

Медик намерен идти до конца, чтобы отстоять свои права и честь.

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров подал в суд на певицу Любовь Успенскую. Об этом сообщает KP.RU.

В иске Успенской предъявлено обвинение в распространении недостоверных сведений, которые стали причиной травли хирурга. По мнению адвокатов Хайдарова, певица опорочила честь и достоинство врача, подорвав его деловую репутацию. Также в вину Успенской вменяются оскорбительные высказывания в адрес хирурга.

Известно, что уже в трех судах Москвы — Красногорский, Мещанский и Басманский, были зарегистрированы четыре иска Хайдарова, адресованные также ее дочери певицы Татьяне Плаксиной, актеру Александру Вдовину и президенту Ассоциации жертв пластической хирургии Александре Рашель.

«Как мы и говорили, мы идем исключительно правовым путем. Иски о защите деловой репутации подаются и будут подаваться, как и заявления в соответствующие органы», — заявила жена хирурга Светлана Сильваши.

Тимур Хайдаров намерен добиться опровержения клеветы и обязать обидчиков выплатить моральную компенсацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Успенская разочарована работой Хайдарова.