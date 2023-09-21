Нужна защита: как правильно носить медицинскую маску, чтобы спастись от вируса

И как часто нужно менять маску, чтобы она действительно защищала от заразы?

В России ухудшается эпидситуация в связи с сезонной простудой и возвращением коронавирусной инфекции. Чтобы защитить себя от вирусов, специалисты советуют надевать медицинские маски. Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал 5-tv.ru, как правильно носить маску.

По словам отоларинголога, у макси есть изнанка и лицевая сторона: та из них, что является более блеклой, предназначена для ношения внутрь, а более яркая, зеленая или синяя, в зависимости от цвета, считается наружной. Но не стоит переживать, если перепутал стороны — свои защитные функции маска не потеряет.

Что касается времени эксплуатации маски, их совсем не обязательно менять каждые два часа, как утверждают некоторые источники: одну можно использовать в течение дня.

«Человек берет чистую маску утром, и вечером ее уже выбрасывает. На следующий день ее не использует», — объясняет врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что московских врачей обязали принимать пациентов в масках и перчатках.