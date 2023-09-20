Венки от Путина и Пахмутовой: как выглядит могила поэта Добронравова

На могилу поэта Добронравова возложили венки от Путина и Пахмутовой
Фото, видео: 5-tv.ru
Президент России отправил церемониальное украшение умершему поэту.
Поэта-песенника Николая Добронравова упокоили на Новодевичьем кладбище. На похороны пришло много близких, коллег и даже фанатов писателя. Они вместе исполняли песни Добронравова. Сайту 5-tv.ru стало известно, что президент России Владимир Путин лично прислал венок для артиста.
На украшенной могиле цветами поставили крест и его портретную фотографию. На нее принесли много венков. Один из них от супруги Добронравова композитора Александры Пахмутовой. Также венок прислал президент России Владимир Путин и его администрация.
Гости, которые пришли проститься с мужчиной все вместе исполняли его песни на могиле.
Ранее 5-tv.ru писал, что друзья и коллеги проводили в последний путь поэта-песенника Николая Добронравова. Концертный зал имени Чайковского был полон людей во время церемонии прощания с писателем.
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