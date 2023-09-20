Друзья и коллеги проводили в последний путь поэта-песенника Николая Добронравова

Церемония прощания проходила в концертном зале имени Чайковского.

Концертный зал имени Чайковского был полон людей во время церемонии прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Проводить в последний путь знаменитого композитора пришли многочисленные поклонники, друзья и коллеги, в том числе известные политики и деятели культуры. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Среди тех, кто пришел проститься с великим композитором, были Сергей Пенкин, Игорь Наджиев, Зара, Юлиан, хоккеист Александр Якушев, помощник президента России Владимир Мединский и многие другие. Попрощаться с Николаем Николаевичем пришли все, для кого он когда-либо писал песни и с кем поддерживал теплые отношения.

Например, певец Юлиан, для которого Добронравов написал множество песен, не смог подобрать слов, чтобы описать горечь от потери близкого друга.

«Для меня это очень близкий человек. Мне очень сложно сейчас говорить. Вся страна потеряла великого поэта, а друзья — такого близкого замечательного друга», — отметил музыкант.

По словам Сергея Пенкина, таких композиторов, как Николай Добронравов, сейчас нет. Он назвал смерть поэта большой утратой и отметил, что его песни останутся с народом на века.

Светлыми воспоминаниями о работе с композитором поделилась и заслуженная артистка России Зара. Поэт сказал ей одну фразу, которую она поняла лишь спустя много лет и запомнила на всю жизнь: «Есть любовь, и есть печаль, остальное — ложь». Эти слова стали строчкой песни «Вера», которую поэт написал для певицы.

Советский и российский поэт Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября в возрасте 94 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Местом упокоения для Добронравова станет Новодевичье кладбище. Последнее пристанище там в разное время нашли Юрий Никулин, Евгений Леонов, Олег Табаков, Анатолий Папанов, Людмила Гурченко и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пахмутова не может выйти на улицу после смерти мужа.