Армянская оппозиция начала процедуру импичмента Пашиняна

Армянская оппозиция заявила о начале процедуры импичмента. От власти собираются отстранить нынешнего премьер-министра страны Николу Пашиняна и его правительство.

«Мы разработали программу действий, конечная цель которого — отстранение от власти действующего режима», — заявил бывший вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян.

Политик рассказал об программе на митинге оппозиции перед зданием правительства страны. Его слова цитирует издание Sputnik. Армения.

Сагателян отметил, что оппозиция решила сформировать национальный комитет, который будет ответственен за процесс импичмента. Уже разработан поэтапный план отстранения премьер-министра и его правительства от власти.

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Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе.