В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и премьер-министра Армении Пашиняна

Телефонный разговор глав двух государств состоялся по инициативе армянской стороны.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
По инициативе Армении состоялся телефонный разговор премьер-министра страны Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина. Информация о беседе глав двух государств размещена на сайте Кремля. В публикации сказано, что главной темой стала обстановка вокруг Нагорного Карабаха. Собеседники оценили результаты действий, направленных на урегулирование конфликта, а также выразили надежду, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации.
«Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», — говорится в публикации.
Упомянутые переговоры пройдут при посредничестве руководства Российского миротворческого контингента. А пока, пусть и в сложных условиях, миротворцы и военные врачи продолжают выполнять поставленные задачи — оказывать помощь мирному населению и беженцам.
Представители Минобороны Азербайджана сообщили о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. Подчеркивалось, что высокоточные удары наносятся по позициям Вооруженных сил (ВС) Армении с единственной целью «восстановить конституционный строй». Армянская сторона назвала эти действия «агрессией против народа Карабаха». В Баку на это ответили, что гражданские объекты и население вне угрозы.
Вот уже 30 лет ведется спор о принадлежности Нагорного Карабаха, все это время отношения между Арменией и Азербайджаном остаются напряженными. Власти региона объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, спустя четыре года разгорелся вооруженный конфликт, контроль над Карабахом остался за Баку, но столкновения не прекратились. Главная роль в процессе урегулирования отдана России, в воюющем регионе размещены миротворческие войска, противостоящие новым стычкам.
В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Представитель РФ Сергей Лавров по итогам заявил, что стороны приблизились к общему видению мирного исхода противостояния. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах азербайджанской территорией.
В ночь на 20 сентября после очередного обострения конфликта МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить боевые действия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армянская оппозиция начала процедуру импичмента Николу Пашиняну.
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