Как удалось добиться мира после обострения в Нагорном Карабахе

Главная политическая новость дня. В Нагорном Карабахе достигнуто соглашение о прекращении огня, полном разоружении местной армии и выводе тяжелой техники с территории непризнанной республики. Все это вызвало новую волну протестов в Ереване. Руководство Армении решило не участвовать в судьбе своих соотечественников на спорной территории и теперь от Пашиняна требуют уйти в отставку. Корреспондент Семен Еремин следит за ситуацией и расскажет о том, как удалось добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Арцахская бронетехника с белыми флагами уходит с передовой — ролик появился в соцсетях вечером. И не задаст ли это вектор исходу армян из Карабаха? С часу по полудню там орудия замолчали. Но это точно не та тишина, которой местные ждали последние тридцать лет. Она гнетет каждого, кто сегодня обрел статус беженца.

Российские военные медики сегодня оперировали, вероятно, последних раненых в этом затяжном противостоянии. И пока беженцев семьями принимали миротворцы на своей базе, у дома правительства в Ереване вновь собрались тысячи разочарованных бездействием власти. В заявлениях армянского премьера сложно найти логику. Вот из сегодняшнего злободневного.

«Если российские миротворцы выступили с таким предложением, это означает, что они безоговорочно приняли на себя ответственность за безопасность армян Нагорного Карабаха», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Речь об инициативе урегулирования конфликта. Посредничество миротворцев в неравносильном диалоге Степанакерта и Баку критикует тот, кто устранился от участия в нем. Тот, кто еще прошлой осенью на западной площадке в Праге ударил по рукам с Ильхамом Алиевым, взаимно признав территориальный суверенитет Армении и Азербаджана, тем самым де-юре принял претензию Баку на Карабах.

Политический кризис набирает обороты на Площади Республики, под зданием правительства. На видео можно отследить провокаторов, пытающихся превратить здоровый гражданский протест в противостояние и драки с полицией. Днем к этому протесту присоединилось студенчество. Вот они, входят колонной с флагом, отличным от армянского лишь деталями и уходящим в историю.

И с середины дня здесь звучит на армянском вот это: «Никол — предатель» в переводе. И все это, конечно, рефлексия. Армения понимает — Карабах не вернуть. Но и Армения прежней уже не будет.

Геноцид, по словам протестующих, конечно, слово не совсем то. Его скорее диктуют эмоции, которых на площади через край. И тут, чтобы понять суть протеста, стоит еще раз дать слово объекту этой массовой критики.

При этом Премьер ссылается на трехстороннее соглашение, определявшее рамки миротворческой миссии. То самое, которое он обесценил и лишил основы прошлой осенью в Праге. Поддержку Армении в тех переговорах на западной площадке оказывал президент Франции. За Азербайджаном стояла Турция, и она продолжает стоять — политически и в военном смысле. А вот француз Макрон, так же как немец Шольц, как канадский МИД — лишь выразили обеспокоенность. И даже американец Блинкен в телефонном разговоре с Алиевым не смог отстоять позицию США по ситуации и еще раз озвучил ультиматум Азербайджана. Все это в день, когда заканчивались распаренные армяно-американские военные учения.

Президент Алиев, полностью удовлетворенный исходом событий, подводит итоги коротко и ясно. Слышать такое собравшимся на митинге в Ереване действительно тяжело. И главное сейчас — позаботиться о покидающих родную землю карабахских армянах.

Еще немного и этот горный серпантин станет гораздо более оживленным. По нему потянется транспорт с беженцами и его будет много. Это Горис — теперь уже совершенно точно приграничный армянский городок. Дальше за ним — Лачинский коридор и Карабах. Очертания этого процесса будут определяться на переговорах сторон — Степанакерта и Баку — на азербайджанской территории, в городе Евлах.