Кому-то лето, а кому-то — зиму: снег и метели накрыли российские регионы
Снег и метели накрыли часть российских регионов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
«Бабьего лета» не стоит ждать? Или оно где-то рядом?
Такого жаркого 20 сентября Москва не видела больше 80 лет. Синоптики зафиксировали в среду температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до +25 градусов. Даже сильный ветер не остудил пыл «бабьего лета».
А вот на Дальнем Востоке уже зима показывает свой характер. В некоторых районах Якутии и Хабаровского края выпал первый снег. Удивил сентябрь даже северян. В Мурманской области из-за похолодания и осадков на дорогах образовалась гололедица. Хотя обычно в это время снег появляется только в горах
- 20 сент
- Такой период: метеоролог рассказал о погоде в России в ближайшие дни
- 20 сент
- Зима близко: как россиянам подготовить жилье к отопительному сезону
- 20 сент
- Когда начинается отопительный сезон в Москве
- 17 сент
- «Антициклон-трансформер»: Москву в сентябре накроет небывалая субтропическая жара
- 17 сент
- «Следующий враг»: в США заявили, что плохая погода сорвет контрнаступление ВСУ
- 16 сент
- Пальто в сторону: синоптики предупредили о приближении теплого циклона
- 16 сент
- Ураган в Ливии сравнили с бомбардировкой Хиросимы
- 15 сент
- В беде не бросили: Россия отправила в Ливию самолет с гумпомощью
- 15 сент
- Достаем пуховики? Москвичей предупредили о первых заморозках
- 13 сент
- Не как в прошлом году: когда в Москву придут первые заморозки
Читайте также
60%
0.40 103.37
0.45
Нашли ошибку?