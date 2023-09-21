Кому-то лето, а кому-то — зиму: снег и метели накрыли российские регионы

Эфирная новость 12 0

Снег и метели накрыли часть российских регионов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

«Бабьего лета» не стоит ждать? Или оно где-то рядом?

Такого жаркого 20 сентября Москва не видела больше 80 лет. Синоптики зафиксировали в среду температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до +25 градусов. Даже сильный ветер не остудил пыл «бабьего лета».

А вот на Дальнем Востоке уже зима показывает свой характер. В некоторых районах Якутии и Хабаровского края выпал первый снег. Удивил сентябрь даже северян. В Мурманской области из-за похолодания и осадков на дорогах образовалась гололедица. Хотя обычно в это время снег появляется только в горах

Тема:
Погода
20 сент
Такой период: метеоролог рассказал о погоде в России в ближайшие дни
20 сент
Зима близко: как россиянам подготовить жилье к отопительному сезону
20 сент
Когда начинается отопительный сезон в Москве
17 сент
«Антициклон-трансформер»: Москву в сентябре накроет небывалая субтропическая жара
17 сент
«Следующий враг»: в США заявили, что плохая погода сорвет контрнаступление ВСУ
16 сент
Пальто в сторону: синоптики предупредили о приближении теплого циклона
16 сент
Ураган в Ливии сравнили с бомбардировкой Хиросимы
15 сент
В беде не бросили: Россия отправила в Ливию самолет с гумпомощью
15 сент
Достаем пуховики? Москвичей предупредили о первых заморозках
13 сент
Не как в прошлом году: когда в Москву придут первые заморозки
+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Кому-то лето, а кому-то — зиму: снег и метели накрыли российские регионы
8:21
Российские миротворцы эвакуировали пять тысяч человек из Нагорного Карабаха
8:16
Эффективно и повсеместно: как работают российские ПТУР в зоне спецоперации
8:08
Всего два пункта: Зеленский выдвинул России условия для завершения конфликта
8:00
Иностранцы пытались вывезти из Приамурья золото на 18 миллионов рублей
7:51
Собянин: на юге Москвы построят школу, детский сад и поликлинику

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
Что с лицом: жена Зеленского расстроилась из-за его выступления на Генассамблее ООН?
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России