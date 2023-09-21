«Бабьего лета» не стоит ждать? Или оно где-то рядом?

Такого жаркого 20 сентября Москва не видела больше 80 лет. Синоптики зафиксировали в среду температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до +25 градусов. Даже сильный ветер не остудил пыл «бабьего лета».

А вот на Дальнем Востоке уже зима показывает свой характер. В некоторых районах Якутии и Хабаровского края выпал первый снег. Удивил сентябрь даже северян. В Мурманской области из-за похолодания и осадков на дорогах образовалась гололедица. Хотя обычно в это время снег появляется только в горах