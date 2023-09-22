Сезон простуд: почти 40 тысяч школьников заболели гриппом и ОРВИ в Петербурге

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Минздрав: данных об опасности и заразности «пиролы» пока нет

Фото, видео: Depositphotos / davit85; 5-tv.ru

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Между тем власти заверяют, что новый штамм коронавируса в стране не выявлен.

В Петербурге почти у 40 тысяч школьников симптомы ОРВИ. Уже 17 классов перевели на дистанционку.

В Москве, по данным медиков, ОРВИ заражаются 25 тысяч человек ежедневно. Чтобы уберечься от гриппа, жителям советуют сделать прививку. В ближайшее время вакцинация стартует в столичных детсадах и школах.

А новый вариант коронавируса «пирола», по словам специалистов, пока не выявлен в России.

«Каких-то с точки зрения клинических проявлений, что он более опасный, тяжело протекает, пока таких данных нет. Поэтому сегодня мы видим рост коронавирусной инфекции с учетом роста других ОРВИ без серьезных пиковых значений и, конечно, за счет предыдущего «омикрона», но пока не «пиролы», — прокомментировала ситуацию заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова.

Из-за роста заболеваемости массовые ограничения в стране пока не вводятся, но в ряде регионов уже действуют. Так, в Югре в больницах пациентов и врачей снова просят надевать маски. А на входе в поликлиники измеряют температуру. Растет число школ, закрытых на карантин. На удаленку переводят и некоторые учебные учреждения в Екатеринбурге.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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