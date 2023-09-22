Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме: «Отвратительно и опасно»

По словам представителя МИД РФ, глава ЕК оклеветала Москву, чтобы добиться расположения японского премьер-министра Фумио Кисиды.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила во лжи главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, которая возложила вину за ядерную бомбардировку Хиросимы на Москву.

В своем Telegram-канале дипломат написала, что 21 сентября фон дер Ляйен «произнесла довольно примечательную речь» на вручении награды Атлантического совета. Там она очень старательно поддерживала одного из лауреатов года — премьер-министра Японии Фумио Кисиду. В частности, хвалила его за сочувствие Украине и борьбу с Россией.

«Вспомнила, что его семья родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки в 1945 году там погибли его родственники. Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова. Но фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы… на Россию», — заявила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, фон дер Ляйен в красках напомнила Кисиде о том, как атомная бомба сравняла Хиросиму с землей. Рассуждала, как японский премьер и его соотечественники росли на историях выживших и хотели, чтобы современники вняли урокам прошлого. Но сегодня, полагает глава ЕК, Москва «угрожает вновь использовать ядерное оружие», и это «отвратительно и опасно».

«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула Фон дер Ляйен», — подчеркнула Захарова.

Атомные бомбы на мирные города Хиросима и Нагасаки в 1945 году сбросили США, и это известный факт. Два взрыва унесли более 220 тысяч жизней, еще столько же японцев умерли позже из-за лучевой болезни, а последствия обручения сказывались на здоровье следующих поколений. Многие эксперты полагают, что в бомбардировке не было смысла, поражение милитаристской Японии было очевидным к тому моменту. Считается, что так Штаты продемонстрировали силу и превосходство.

Ранее, писал 5-tv.ru, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман предупредил об опасности применения ядерного оружия.