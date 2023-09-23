«Тяжело переносится и свирепее»: первые признаки нового ковида 2023

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Полина Долгова
Полина Долгова 360 0

Основные симптомы нового штама COVID-19 «пирола»: боль в горле и кашель

«Тяжело переносится и свирепее»: первые признаки нового ковида 2023

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger

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Тема:
Эпидемия коронавируса

При самых худших раскладах заболевание настигает как пожилых, так и молодых.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что эпидемия коронавируса возвращается. Люди начинают болеть новыми штаммами. Один из них — «пирола». Он уже заработал себе репутацию одного из самых свирепых, так как при самых худших раскладах косит и стар, и млад.

Роспотребнадзор перечислил основные симптомы, на которые нужно обращать внимание. При появлении нескольких из них в ведомстве советуют незамедлительно обращаться к врачам.

Основные симптомы:

  • боль в горле;
  • кашель;
  • чихание и насморк;
  • заложенность носа и изменения в восприятии запахов;
  • повышенная утомляемость.

Кому стоит вакцинироваться от нового штамма COVID–19?

Российские медики уже стали испытывать тесты, которые помогают выявить болезнь, также они выписывают эффективные лекарства, позволяющие ликвидировать возбудитель вируса. Защититься от него можно с помощью вакцин, которые изначально разрабатывать под штамм — «омикрон».

Ранее 5-tv, ru писал, что поссиян предупредили о резком снижении иммунитета после пандемии коронавируса.

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