Слово в слово: Байден забылся и два раза подряд рассказал одну и ту же историю

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Байден дважды рассказал одну и ту же историю своим спонсорам

Слово в слово: Байден забылся и два раза подряд рассказал одну и ту же историю

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Тема:
Выборы президента США 2024

Примечательно, что в зале находились спонсоры предвыборной кампании президента США. Он наглядно показал, за что они платят.

Президент США Джо Байден практически слово в слово рассказал одну и ту же историю в ходе выступления перед спонсорами его предвыборной кампании. Мероприятие в частной нью-йоркской резиденции было закрытым, присутствовал только пул Белого дома, съемка не велась. Но расшифровка речи главы государства оказалась в распоряжении РИА Новости.

Байден говорил о том, как решил стать президентом. После работы вице-президентом в администрации Барака Обамы планов идти выше политик не имел, но все изменилось после выступления ультраправых 12 августа 2017-го в штате Вирджиния. На тот момент во главе Соединенных Штатов стоял Дональд Трамп. Именно его место позже занял сам Байден.

«Вы помните этих людей в Шарлотсвилле в 2017 году, со свастиками, высказывающими жестокие, антисемитские мысли, как в Германии в ранних 30-х годах. Молодая женщина была убита. И я помню, как предыдущий парень сказал, что хорошие люди были по обеим сторонам», — вспоминал президент.

Прошло несколько минут, и американский лидер заново начал рассказывать, как захотел участвовать в выборах.

«Вы можете помнить, этих людей в Шарлотсвилле со свастиками. Молодая женщина была убита. И мой предшественник, когда его спросили, он ответил, что хорошие люди были по обе стороны», — продублировал Байден.

Столкновение в 2017 году было связано решением властей перенести памятник генералу Роберту Эдварду Ли. Митинг в Шарлотсвилле вышел за рамки, произошла стычка между ультраправыми и левыми радикалами. Та молодая женщина погибла в результате наезда автомобиля на толпу, также при падении полицейского вертолета скончались два правоохранителя. Трамп позже выступил с осуждением в адрес ультраправых, при этом подчеркнув, что в инциденте виновны две стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту страны на встрече в рамках Генассамблеи ООН.

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