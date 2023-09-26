Суд оштрафовал сервис «Самокат» по делу о массовом отравлении готовой едой
В Петербурге более 200 человек почувствовали себя плохо после употребления заказанной продукции.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru
Суд Петербурга оштрафовал на 20 тысяч рублей сервис доставки «Самокат» после того, как почти 300 человек отравились готовой едой сети Greenbox. Как показала внеплановая проверка Роспотребнадзора, сотрудники компании не соблюдали сроки годности продукции, а в холодильниках не поддерживалась необходимая температура для ее хранения.
Не соблюдали доставщики еды и личную гигиену. Не обрабатывали дезинфицирующими средствами рюкзаки-термосумки и контейнеры для пищевых боксов. В помещениях «Самоката» не нашли ничего, что указывало бы на то, что там проводят регулярную уборку, зато обнаружили насекомых.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в отношении производителей готовой еды просят провести проверки.
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