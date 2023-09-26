Лукашенко заявил о разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вчера, 25 сентября, общался со своим коллегой — российским лидером Владимиром Путиным.

По словам белорусского президента, были затронуты вопросы производства самолетов и строительства железной дороги в направлении Ленинградской области.

Путин и Лукашенко часто проводят переговоры, как по телефону, так и очно. Последний раз, 15 сентября, они встречались в Сочи. Тогда, в частности, Лукашенко назвал большим успехом результаты выборов в регионах России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений РФ с союзниками.