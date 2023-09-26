«Большая проблема»: ВСУ жалуются на господство авиации РФ в воздухе
ABC: ВСУ жалуются на господство РФ в воздухе, в том числе на «Аллигаторы»
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Боевой дух украинских нацистов падает при виде российских «Аллигаторов».
Украинские боевики признали господство российской стороны в воздухе. Военную авиацию РФ, в частности вертолеты нового поколения Ка-52 «Аллигатор», они называют «большой проблемой».
«Это будет долгая и тяжелая война, и нам нужно подготовиться к этому», — прокомментировал командующий батальоном ВСУ с позывным «Роно» в интервью АВС.
Боевик пожаловался, что ВСУ нечем ответить на российские Ка-52. По его словам, мощной авиации ВС РФ сложно противостоять.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе назвали российское оружие, уничтожающее лучшие танки ВСУ.
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