Зашли слишком далеко: Захарова требует Белый дом ответить на новую статью Херша

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Захарова: администрация Джо Байдена должна объясниться после расследования Херша

Зашли слишком далеко: Захарова требует Белый дом ответить на новую статью Херша

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Тема:
Северный поток

Новое расследование американского журналиста превзошло Уотергейт.

Белый дом должен ответить на новое расследование американского журналиста Сеймура Херша. Таким призывом в своем Telegram-канале поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Расследование Херша круче Уотергейта. Так глубоко американские президенты еще не заходили. Администрация Байден обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам», — написала она.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал новую статью, в которой заявил, что причастные к подрыву российских газопроводов американцы смогли избавиться от улик, потому что использовали бумажные документы и не заносили важные данные в компьютеры.

По его словам, администрация Джо Байдена никак не связывала подрыв российских газопроводов с конфликтом на Украине, дело было лишь в страхах Белого дома перед Россией и возможной утратой влияния на Западную Европу на фоне поставок дешевого газа.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе отказали в исполнении 13 из 15 российских запросов по ЧП на «Северных потоках».

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