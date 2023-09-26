В Европе отказали в исполнении 13 из 15 российских запросов по ЧП на «Северных потоках»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

В октябре прошлого года РФ направила Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции 15 запросов о правовой помощи в расследовании подрывов Nord Stream.

В Европе отказали в исполнении 13 из 15 российских запросов по ЧП на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Северный поток

Европейские страны отказали в исполнении большинства запросов Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи при расследовании подрывов нитей российского газопровода «Северный поток». Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

Российская прокуратура в октябре прошлого года направила в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции 15 запросов, основанных на Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом.

«В исполнении 13 таких запросов отказано в соответствии с п. b ст. 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года», — указано в материале.

В агентстве уточнили, что сторона считает, что оказание помощи может навредить безопасности, суверенитету, порядку и интересам стран. Кроме того, были и другие, более формальные основания, добавили в ведомстве.

Отмечается, что Хельсинки свой ответ еще не предоставил.

В августе и сентябре 2023 года Генпрокуратура снова обратилась к европейским странам, направив им письма о несогласии в отказах и просьбой о пересмотре решений. Ходатайства содержали положения международных конвенций, которые подтверждают обязанность стран содействовать в расследовании преступлений, связанных с разрушением объектов инфраструктуры при помощи взрывчатки.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дания боится расследовать с Россией подрыв «Северных потоков».

Тема:
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