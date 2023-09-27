Масочный режим и удаленка: введут ли в России ограничения из-за COVID-19?

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

Попова: оснований для масочного режима и других ограничений в РФ нет

Масочный режим и удаленка: введут ли в России ограничения из-за COVID-19?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы сразу в 26 субъектах страны.

Грипп, ОРВИ и COVID-19 атаковали жителей России. Медики в первую очередь ожидают новую волну коронавируса — подъем заболеваемости, преимущественно штаммом «омикрон», составляет уже 40-50%. Будут ли в связи с этим вводить какие-либо ограничения в России, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Между тем в некоторых регионах ограничения уже вводят. В частности, масочный режим вводится в медицинских учреждениях. Однако тотально носить маски никого не заставляют.

Введут ли в России масочный режим, удаленку и другие ограничения из-за COVID-19?

На минувшей неделе было зафиксировано свыше 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы сразу в 26 субъектах страны. Однако о тотальных ограничениях для граждан в Роспотребнадзоре не говорят.

«На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести (COVID-19. — Прим. ред.) такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются», — сказала Попова журналистам в рамках рабочей поездки в Астраханскую область.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ситуации в стране и мире с COVID-19 и новыми штаммами.

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